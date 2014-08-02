Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг сообщения о проведении Россией и Китаем ядерных испытаний. Об этом он заявил журналистам.
В Кремле отреагировали на слова заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томаса Динанно. Ранее тот заявил, что у Вашингтона есть информация о якобы ядерных взрывных испытаниях, которые Китай проводил в июне 2020 года. Песков отметил, что в России слышали информацию про некие испытания, в которых также упоминалось участие Москвы.
Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили. И мы знаем также, что эти подтверждения были решительно отвергнуты и представителям Китайской Народной Республики, поэтому ситуация такова.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что ждать новостей по итогам контактов в Женеве не стоит.
Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все