В Кремле отреагировали на слова заместителя госсекретаря США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг сообщения о проведении Россией и Китаем ядерных испытаний. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле отреагировали на слова заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томаса Динанно. Ранее тот заявил, что у Вашингтона есть информация о якобы ядерных взрывных испытаниях, которые Китай проводил в июне 2020 года. Песков отметил, что в России слышали информацию про некие испытания, в которых также упоминалось участие Москвы.

Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили. И мы знаем также, что эти подтверждения были решительно отвергнуты и представителям Китайской Народной Республики, поэтому ситуация такова. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что ждать новостей по итогам контактов в Женеве не стоит.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК