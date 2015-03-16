Песков: ждать новостей по итогам контактов в Женеве не стоит

Ждать новостей по итогам контактов переговорщиков со стороны России, Украины и США в Женеве не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле отметили, что стороны будут работать над урегулированием украинского конфликта 17 и 18 февраля. Он напомнил, что российская делегация уже прибыла в Женеву. Напомним, первые раунды трехсторонних переговоров прошли в Абу-Даби. Нынешние переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в закрытом формате. Кроме того, в Женеве запланированы встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков назвал энергошантажом решение Киева о транзите нефти в Венгрию.
Видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все