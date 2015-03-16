Песков: ждать новостей по итогам контактов в Женеве не стоит

Он напомнил, что российская делегация уже прибыла в Женеву.

Ждать новостей по итогам контактов переговорщиков со стороны России, Украины и США в Женеве не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что стороны будут работать над урегулированием украинского конфликта 17 и 18 февраля. Он напомнил, что российская делегация уже прибыла в Женеву. Напомним, первые раунды трехсторонних переговоров прошли в Абу-Даби. Нынешние переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в закрытом формате. Кроме того, в Женеве запланированы встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал энергошантажом решение Киева о транзите нефти в Венгрию.

Видео: Telegram / СМОТРИ