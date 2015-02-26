  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:50
141
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков назвал энергошантажом решение Киева о транзите нефти в Венгрию

0 0

В Кремле оценили блокировку Украиной нефтепровода "Дружба".

Перекрытие стране- члену Европейского союза поставок российской нефти через украинскую территорию является не чем иным, как энергетическим шантажом со стороны киевского режима. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 17 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля 

Конечно, определенный энергетический шантаж со стороны Украины в адрес члена ЕС - Венгрии - имеет место.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Венгрия и Словакия ранее вопреки позиции коллективного Брюсселя не стали отказываться от качественных российских энергетических ресурсов, поставляющихся странам Москвой по выгодной цене. Однако киевские власти заблокировали на украинской территории трубопровод, который использовался для данных поставок. Национальные правительства из  Будапешта и Братиславы обратились к коллегам Хорватии с просьбой разрешить прокачку энергоресурсов по Адриатическому трубопроводу, на что власти из Загреба ответили согласием. 

Песков: делегацию РФ на переговорах в Женеве расширят.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: mol, венгрия, дмитрий песков, дружба, кремль, нефть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии