В Кремле оценили блокировку Украиной нефтепровода "Дружба".

Перекрытие стране- члену Европейского союза поставок российской нефти через украинскую территорию является не чем иным, как энергетическим шантажом со стороны киевского режима. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 17 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля

Конечно, определенный энергетический шантаж со стороны Украины в адрес члена ЕС - Венгрии - имеет место. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Венгрия и Словакия ранее вопреки позиции коллективного Брюсселя не стали отказываться от качественных российских энергетических ресурсов, поставляющихся странам Москвой по выгодной цене. Однако киевские власти заблокировали на украинской территории трубопровод, который использовался для данных поставок. Национальные правительства из Будапешта и Братиславы обратились к коллегам Хорватии с просьбой разрешить прокачку энергоресурсов по Адриатическому трубопроводу, на что власти из Загреба ответили согласием.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ