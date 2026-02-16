Песков: делегацию РФ на переговорах в Женеве расширят

В Кремле добавили, что в Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам.

Российскую делегацию на трехсторонних переговорах по Украине в Женеве расширят. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле подчеркнули, что помимо помощника главы государства Владимира Мединского в составе делегации войдут замглавы МИД РФ Михаил Галузин и другие официальные лица. Также Песков добавил, что в Женеве пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, делегации РФ, Украины и США встретятся в Женеве 17-18 февраля в рамках нового раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта. Два предыдущих раунда прошли в Абу-Даби. Российскую делегацию на них возглавлял начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее мы сообщали, что Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации РФ.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК