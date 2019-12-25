Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации РФ

Предыдущие два раунда трехсторонних переговоров прошли в Абу-Даби.

Швейцария обеспечит безопасный пролет российской делегации на переговоры по украинскому урегулированию в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что Швейцария как принимающая сторона "будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций". Отметим, что очередной раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины пройдет 17-18 февраля в Женеве. Предыдущие два раунда переговоров прошли в Абу-Даби.

Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. До этого переговорную группу со стороны Москвы возглавлял начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

