Известную ведущую НТВ Анну Казючиц спасли от передозировки

Журналистка приняла пачку успокоительных препаратов.

Известную телеведущую НТВ Анну Казючиц спасли от передозировки в Москве. По сообщениям Mash, речь идет об успокоительных препаратах. Уточняется, что журналистка выпила седативные лекарства и ощутила слабость.

Издание пишет, что недавно ведущая программы "ДНК" была на приеме у токсиколога. Она интересовалась у врача о рисках превышения дозировки препаратов. После этого к ней домой приехали врачи для проведения процедуры по промыванию желудка.

Отметим, что в 2004 году Анна Казючиц окончила театральный институт имени Щукина. Она неоднократно принимала участие в съемках фильмов, в частности, в таких картинах как "Дом на Английской набережной", "Откуда берутся дети" и "Для начинающих любить". С 2020 года работает ведущей программы "ДНК" на НТВ.

"ДНК" – ток-шоу, сюжеты которого разворачиваются вокруг семейных историй. Генетическая экспертиза становится единственным способом разрешить конфликты или узнать правду о своей родословной.

Ранее сообщалось, смотрят ли россияне телевизор.

Фото: Вконтакте / Анна Казючиц