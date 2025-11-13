Стала известна причина смерти телеведущего Алексея Пиманова

Соболезнования родным и близким выражает журналистское сообщество и представители российских ведомств.

На 65 году жизни умер известный ведущий, режиссер и продюсер Алексей Пиманов. По данным "Первого канала", у журналиста не выдержало сердце. О невосполнимой утрате рассказали его коллеги в прямом эфире.

В беседе с изданием KP.RU супруга погибшего рассказала подробности тяжелой личной трагедии. Ольга Погодина отметила, что причиной смерти стал инфаркт. Для его коллег и знакомых новость стала неожиданностью, на самочувствие он не жаловался.

Уход Алексея Пиманова стал полной неожиданностью для всех нас. Это шок. Так сегодня говорят те, кто с ним работал и дружил. Сообщает "Первый канал"

Соболезования семье журналиста выражают его коллеги и государственные деятели по всей стране. Так, народный артист Леонид Якубович рассказал об их многолетней дружбе и подчеркнул огромный талант коллеги.

Человек, который много вел программу "Человек и закон", и, ох, как многим она не нравилась. Ох, как многие скрежетали зубами. Надо было иметь сильный характер, чтобы выдержать и вести эту программу столько лет. Замечательный парень. Талантливый бесконечно. Леонид Якубович, народный артист РФ

Вячеслав Фетисов, двухкратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы рассказал, что Алексей Пиманов был для него очень близким человеком и "фантастическим спортсменом".

Он фантастический спортсмен. Играл в футбол, в хоккей, в любую игру. Колоссальное количество планов намечено было на ближайшую перспективу. Он познал искусство кинематографии, Все те проекты, которые он брал, они, конечно, цепляли за душу. Вячеслав Фетисов, двухкратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы

Телеведущий Александр Маршал отметил, что благодарен коллеге за помощь на его профессиональном пути. Он назвал Пиманова потрясающим человеком и настоящим другом.

Именно благодаря ему я уже 10 лет работаю на телеканале "Звезда", веду программу "Легенды армии". Когда-то он мне позвонил и предложил эту работу. Я, честно говоря, не очень понимал, как я могу все это восполнить. Но он меня убедил. И я ему за это очень благодарен. Александр Маршал, телеведущий, народный артист РФ

Отметим, что Алексей Пиманов с 2013 года был президентом медиахолдинга "Красная звезда", четверть века вел легендарную программу "Человек и закон", продюсировал такие передачи как "Жить здорово", "Свидетели" и "Приговор". Свою карьеру он начал на телевидении в далеком 1986 году. Тогда в "Останкино" он сначала трудился видеоинженером и оператором.

Видео: "Первый канал" (фрагмент программы "Человек и закон" от 12.04)