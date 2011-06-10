Piter.tv вспоминает интервью Алексея Пиманова нашим журналистам и выражает соболезнования близким

Журналист умер вчера, у него не выдержало сердце.

Трагическая новость для всего журналистского сообщества. Вчера стало известно о смерти известного продюсера и режиссера Алексея Пиманова. Об этом в прямом эфире сообщил "Первый канал". Редакция Piter.tv выражает соболезнования его родным и вспоминает интервью, которое мы брали на пресс-показе фильма "Крым" в 2017 году.

В этом материале Алексей Пиманов рассуждал о критике и журналистах. Он отметил, что никогда не комментирует в негативном ключе материалы своих коллег по цеху.

И каждый волен выставлять свою работу на суд зрителей, а зрители должны уже расставить акценты, что я люблю вот этого, я люблю вот этого, а я – этого. А когда коллеги начинают говорить про коллег – это страшно. Алексей Пиманов, российский журналист, режиссер и продюсер

Ранее была озвучена причина смерти журналиста. ТАСС приводил слова вдовы Алексея Пиманова. По данным Ольги Погодиной, причина смерти - острый инфаркт. Для всего журналистского сообщества эта новость стала шоком. Слова поддержки семье выражали многие творческие и государственные деятели. В том числе, министр обороны Андрей Белоусов, народный артист Леонид Якубович, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Отметим, что с 2013 года Алексей Пиманов был на посту президента медиахолдинга "Красная звезда". Кроме того, более 20 лет вел легендарную программу "Человек и закон", был продюсером передач "Жить здорово", "Свидетели" и "Приговор".

