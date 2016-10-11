Пиманов: в мире происходит дискредитация профессии "журналист"

Алексей Пиманов на пресс-показе фильма "Крым" поговорил с нашим каналом об Украине, критике и журналистах.

Я никогда не комментирую работу коллег, в отличие от коллег. Никогда! Потому, что я считаю, что каждый имеет право делать то, что он хочет. И каждый волен выставлять свою работу на суд зрителей, а зрители должны уже расставить акценты, что я люблю вот этого, я люблю вот этого, а я - этого. А когда коллеги начинают говорить про коллег – это страшно. Алексей Пиманов

На все иногда нелепые статьи и предположения совких коллег, а именно, коллег-журналистов, Алексей отвечает однозначно: сначала в Крым съездите сами, посмотрите, а потом пишите:

Всем журналистамговорю - поезжайте в Крым, там надо побывать и увидеть! Придите на Приморский бульвар, пообщайтесь с бабушками. Знаете, я вам расскажу момент, который мне, как режиссеру, очень нравится. Я шел там, гулял, вдруг – идет смотр строевой песни, прям на Приморском бульваре. Сидят ветераны, слушают пение, голосуют, - прямо, как в детство свое вернулся. А в школьном одном отряде, среди поющих, где были все на вид класса 8-9, в конце идут 2 девочки маленькие. Я думал сначала, что девочки, а оказалось , что самый последний - это мальчишка. В пилотке на ушах такой, такой невероятно смешной. И когда стали рассчитываться на "первый-второй", ему в самом конце достался "второй". Я понял, что из этого парня вырастет великий человек. Он явно был недоволен, что он второй. Алексей Пиманов

Алексей Пиманов считает, что энергетику Крыма надо прочувствовать лично, и никак иначе. В наше время страна стала какой-то странной. Люди, именно наша любимая интеллигенция и журналисты, его коллеги, по мнению режиссера - не знают ничего, не хотят знать, не видят. И при всем при этом - строчат в своих блогах, фейсбуках, инсагармах что-то:

Я говорю им: "ну как вы это знаете, откуда?". Западным журналистам, которые ко мне обращались , я говорил: "окей, давайте интервью, один в один, настоящее? Я вам расскажу, многие вещи расскажу, готовы?". Они: "Нет. Мы напишем так". А что они напишут? Я спросил, были ли они там, говорили ли с людьми? А они – опять нет. Так, а чего они пишут? Так начинается дискредитация профессии . То, что сейчас происходит, глобально в мире – дискредитация профессии. Я тут выступаю как режиссер – и это моя любимая профессия, но журналист я тоже вроде не безызвестный. Я всех прошу: займитесь настоящей журналистикой, займитесь настоящей профессией. Я всегда спрашиваю у коллег, ну кто вот вам мешает приехать? Попросить у редакции командировку и приехать? Поговорить, походить, узнать? Алексей Пиманов

Видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Ирина Риччи, Георгий Мазуренко