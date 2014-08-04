Главреда Тихона Дзядко* приговорили к 8 годам тюрьмы

Он находится в розыске.

Журналисту, главному редактору "Дождя"** (признан нежелательной организацией в России) Тихону Дзядко* (внесен в реестр иноагентов) вынесли заочное обвинение. 38-летнего медиаменеджера приговорили к 8 годам лишения свободы и назначили штраф в размере 250 тыс. рублей. Новость появилась в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Журналиста признали виновным по двум статьям уголовного кодекса. Они касаются работы иноагентов и распространения ложной информации о вооруженных силах страны. Дело рассматривали без подсудимого, он находится в розыске. В результате избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, Дзядко* лишили права заниматься журналистской деятельностью сроком на 4 года. Отмечается, что пока в законную силу приговор не вступил.

Тихон Дзядко* начал карьеру журналиста в студенческие годы. С 2005 по 2013 год работал на "Эхо Москвы". С декабря 2019 года – главный редактор телеканала "Дождь"**.

*внесен в реестр иностранных агентов и перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

**внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России

***принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена на территории России