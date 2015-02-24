Петербургский депутат лишился контроля над Telegram из-за хакеров в Израиле

Парламентарий Александр Ржаненков призвал подписчиков игнорировать подозрительные сообщения, пришедшие с его аккаунта.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков сообщил о несанкционированном доступе к своему аккаунту в Telegram. Злоумышленники успели написать нескольким знакомым парламентария, прежде чем он восстановил контроль над профилем. По данным депутата, взлом произошёл с территории Израиля.

В мой телеграм-аккаунт был осуществлён несанкционированный вход со стороны третьих лиц. Сейчас доступ полностью восстановлен. Все посторонние подключения и активные сеансы завершены, приняты дополнительные меры для защиты аккаунта. Александр Ржаненков, депутат Законодательного собрания Петербурга

Депутат призвал подписчиков с осторожностью относиться к сообщениям, которые могли приходить от его имени в период взлома, и не переходить по подозрительным ссылкам. К своему посту он приложил скриншот, из которого следует, что злоумышленники заходили в профиль с территории Израиля.

Напомним, в Telegram действует сложная система безопасности: если пользователь не настроил двухфакторную аутентификацию, его аккаунт может оставаться уязвимым. Даже при смене пароля злоумышленники могут получить доступ к профилю, если не включена дополнительная защита. Эксперты рекомендуют активировать двухфакторную аутентификацию в настройках мессенджера — это значительно снижает риск взлома и несанкционированного доступа к личным данным.

