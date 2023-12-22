В США сообщили о завершении 50% работ по плавучей платформе для гуманитарной помощи в Газе

Сабрина Сингх оценила работу по доставке гумпомощи в палестинский анклав.

Американские военнослужащие завершили 50 процентов работ по строительству плавучей платформы, необходимой США для распределения гуманитарной помощи у побережья сектора Газа. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного министерства Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила, что первые поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав через данный объект будут осуществлены в начале мая текущего года. Сингх добавила, что войска США не будут присутствовать на территории морского объекта.

Мы завершили установку пирса более чем на 50%. У меня нет для вас точной даты. ЦАХАЛ будет возглавлять усилия по обеспечению безопасности на местах, когда дело дойдет до распределения. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что израильское издание Jerusalem Post информировало читателей о том, что вооруженные силы США планируют завершить работы по строительству плавучей платформы для распределения гуманитарной помощи вблизи побережья палестинского анклава на Ближнем Востоке к началу мая.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now