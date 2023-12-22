В лесах под Петербургом обнаружили первые боровики. Об этом сообщили в группе "Грибы и грибники СПб" в социальной сети "ВКонтакте".
Боровики обнаружил в Лужском районе один из подписчиков сообщества. Он опубликовал фотографии, а также сообщил, что увидел один масленок. Другие пользователи рассказали про обнаруженные в Ленобласти сморчки и саркосцифы.
Ранее мы сообщали, что фотограф-натуралист вырастил грибы на прошлогодних листьях из Удельного парка.
Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб
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