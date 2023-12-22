Фотограф-натуралист вырастил грибы на прошлогодних листьях из Удельного парка

Предположительно, это аскомицеты из порядка Helotiales. Диаметр самого крупного гриба составил 1 мм.

Петербургский фотограф-натуралист Антон Кубышкин провел необычный эксперимент. Он решил вырастить грибы на прошлогодних листьях прямо у себя дома. Результаты эксперимента он представил в группе "Грибы и Грибники СПб".

Фотограф собрал субстрат из прошлогодних листьев в Удельном парке, а затем поместил их во влажную камеру. Вскоре на листьях появились маленькие грибы. Предположительно, это аскомицеты из порядка Helotiales. Диаметр самого крупного гриба составил 1 мм.

Во время съемки грибов Кубышкин заметил на шляпке живого червя. Это оказалась нематода. По оценкам фотографа, толщина её тела составляет примерно 18 микрометров. Нематоды распространены по всему миру, их численность в почве может достигать нескольких миллионов особей на 1 кв.м.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото и видео: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Антон Кубышкин)