Лягушки посинели в Курортном районе Петербурга

Общая окраска тела лягушек может меняться в зависимости от температуры, влажности и освещения. В солнечные дни она становится значительно светлее.

Фотограф Антон Кубышкин сделал снимки остромордных лягушек в Курортном районе Петербурга, которые затем были опубликованы в группе "Грибы и грибники СПб" в социальной сети "ВКонтакте". Известно, что самцы этих земноводных в период размножения приобретают серебристо-голубой цвет.

Общая окраска тела лягушек может меняться в зависимости от температуры, влажности и освещения. В солнечные дни она становится значительно светлее.

Кубышкин подчеркнул, что лягушки, обитающие на открытых и сухих территориях, обычно светлее своих собратьев, живущих в густых и влажных зарослях травы, кустарника или лесах. От глаз, через барабанную перепонку, почти до плеч часто проходит тёмное височное пятно, которое постепенно сужается.

Спина остромордных лягушек может быть светло-оливковой, светло-бурой, жёлтой, красновато-кирпичной или тёмно-коричневой. Их голова и спина покрыты тёмными пятнами, а на затылке расположено Λ-образное пятно.

Ранее жителям Ленобласти рассказали, что делать, если укусила змея.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Антон Кубышкин)