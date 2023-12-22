Жителям Ленобласти рассказали, что делать, если укусила змея

В 47-ом регионе встречаются два вида змей: уж обыкновенный и гадюка обыкновенная. Укус гадюки может представлять опасность, однако важно помнить, что змеи не нападают первыми.

Заведующий стационарным отделением скорой помощи Всеволожской больницы, терапевт Андрей Тополян поделился рекомендациями о том, как избежать встречи со змеёй в лесу и что делать, если она всё же укусила. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Ленинградской области.

В 47-ом регионе встречаются два вида змей: уж обыкновенный и гадюка обыкновенная. Укус гадюки может представлять опасность, однако важно помнить, что змеи не нападают первыми. Они могут проявить агрессию лишь в ответ на провокацию. Высокий риск встретить гадюку существует в лесопосадках, парках и на дачных участках. По этой причине при посещении леса следует надевать ботинки или резиновые сапоги, особенно детям. Если в зарослях или за корягой слышно шипение, рекомендуется обойти это место. При отсутствии такой возможности стоит воспользоваться длинной палкой, чтобы отогнать змею.

При укусе змеи необходимо сначала успокоить пострадавшего, советует специалист. После этого следует обездвижить конечность, используя доску или палку. Место укуса можно обработать антисептиком, а в крайнем случае — тёплой водой и чистой повязкой. Если пострадавший является аллергиком, нужно дать ему противоаллергическое средство.

После оказания первой помощи важно как можно скорее доставить пострадавшего в медицинское учреждение для получения неотложной помощи. Там пациенту введут антигистаминные препараты или противогадючную сыворотку.

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Видео: Telegram / Комитет по здравоохранению Ленобласти