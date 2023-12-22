В Петербурге определились с подрядчиком проекта реконструкции Ботанического сада

Стоимость контракта составляет 253 016 771 рубль.

В Петербурге определились с подрядчиком, который займется проектом реконструкции Ботанического сада имени Петра Великого. Проектом займётся московское ООО "МВ-Проект". Информация опубликована на портале госзакупок.

Стоимость контракта составляет 253 016 771 рубль. Конкурс на разработку проекта капремонта, реставрации и приспособления объектов к современному был размещён 16 апреля.

Ранее мы рассказывали, что специалисты сохранят полувековой дуб рядом со станцией метро "Удельная". С 1 июня там начнутся работы.

Фото: Piter.tv