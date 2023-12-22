  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
При реконструкции "Удельной" сохранят полувековой дуб у станции
Сегодня, 10:51
63
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

При реконструкции "Удельной" сохранят полувековой дуб у станции

0 0

Дерево обрамят двухметровым защитным коробом по контуру газона.

При реконструкции на станции метро "Удельная" сохранят полувековой дуб. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Отмечается, что с 1 июня производитель работ сможет размещать вокруг станции временные ограждения. Коммитет по благоустройству при рассмотрении заявки на ордер для обеспечения работ обязал сохранить дуб, который расчет у входа в "Удельную".Дерево обрамят двухметровым защитным коробом по контуру газона.

Ранее мы сообщали, что в центральном зале станции метро "Горный институт" установили декоративные панно.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

Теги: дуб, реконструкция, станция метро удельная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии