В центральном зале станции метро "Горный институт" установили декоративные панно

Станция "Горный институт" станет одной из самых глубоких станций петербургского метро – строительство ведется на 70 метрах под землей.

На станции метро "Горный институт" активно ведутся отделочные работы. В центральном зале строящейся станции метро "Горный институт" идет облицовка стен мраморными плитами и монтаж четырех декоративных панно. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".





Станция "Горный институт" станет одной из самых глубоких станций петербургского метро – строительство ведется на 70 метрах под землей. Длина посадочной платформы составляет 161 метр и рассчитана на состав из 8 вагонов. Максимальный суточный пассажиропоток будет достигать 97 тысяч человек. Подземный вестибюль расположится на пересечении Большого проспекта В.О. и Косой линии.

По словам губернатора, уже в сентябре по рельсам начнут курсировать пассажирские поезда. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко утверждает, что новая конечная станция 4-ой линии метрополитена может быть открыта к 1 сентября.

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Фото: Метрострой Северной столицы