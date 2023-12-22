Стало известно, когда в Петербурге откроют станцию метро "Горный институт"

Известно, что будущая станция будет иметь два вестибюля.

Новую станцию "Горный институт" на Лахтинско-Правобережной линии петербургского метро планируют завершить к выборам губернатора, заявил губернатор города. По его словам, уже в сентябре по рельсам начнут курсировать пассажирские поезда.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко утверждает, что новая конечная станция 4-ой линии метрополитена может быть открыта к 1 сентября. Ранее власти называли другие сроки - конец 2024 года, прогноз был сделан в августе 2023 года.

Технический хозяйственный поезд преодолел перегон от станции метро "Спасская" до "Горного института" три дня назад. Кадры из петербургского метро опубликовала компания "Метрострой Северной столицы".

Известно, что будущая станция будет иметь два вестибюля - первый в районе пересечения Большого проспекта и 24-ой/25-ой линии Васильевского острова, второй - рядом с перекрёстком 23-ей линии и Масляного канала. Подготовка стройплощадки для станции началась в сентябре 2014 года, а на станции установят четыре эскалатора.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге продолжают строить станции метрополитена.

Фото: пресс-служба АО "МССС"