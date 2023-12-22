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В Петербурге продолжают строить станции метрополитена
Вчера, 23:33
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В Петербурге продолжают строить станции метрополитена

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Петербург вышел из кризиса в развитии метрополитена. Об этом заявил губернатор города в программе "Петербург. Новый взгляд" канала "78" в четверг, 28 марта. 

Градоначальник отметил, что на данный момент идет работа на трех линиях в четырех направлениях. Завершается строительство первого пускового участка Красносельско-Калининской линии от "Путиловской" до "Юго-Западной". Кроме того, двумя щитами ведется проходка участка между "Путиловской" и "Каретной" на Обводном канале. На Лахтинско-Правобережной линии осенью 2024 откроется движение до станции "Горный институт", а на Невско-Василеостровской линии к строительству готовятся "Богатырская" и "Каменка".

Одновременно со строительством новых участков ведем капитальный ремонт старых станций, отработавших по 40-50 лет. Это вопрос безопасности петербуржцев.

Губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: петербуржцам назвали дату закрытия "Удельной" на капитальный ремонт.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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