Петербуржцам назвали дату закрытия "Удельной" на капитальный ремонт

Откроется "Удельная" в мае 2025 года.

Станцию метро "Удельная" закроют на капитальный ремонт 1 июня 2024 года. Об этом 27 марта рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Для удобства пассажиров с 1 июня автобусные маршруты №№38 и 45 продлят до "Пионерской", №85 – до станции "Комендантский проспект" и №222 – до "Озерков". Кроме того, усилят автобусы №№86, 93, 171, 45 и 222, трамваи №№20 и 21.

Помимо этого, с 4 марта продлили трассу троллейбуса №21 до жилого комплекса "Новоорловский", что улучшило транспортное сообщение жителей домов на Суздальском шоссе со станцией "Проспект Просвещения", создав удобную альтернативу для горожан при закрытии "Удельной".

Откроется "Удельная" в мае 2025 года.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что станцию не ремонтировали с момента открытия, и за эти 42 года часть конструкций наклонного хода и вестибюля пришла в негодность.

Отремонтируем наклонный ход, помещения эскалаторного, кассового и машинного залов, служебные помещения, обновим инженерные сети. Эти работы необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и персонала. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Напомним, работы проведет ООО "Ленспецавтоматика". Контракт заключен по начальной цене аукциона в 1,86 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: стало известно, кто займется реконструкцией станции "Фрунзенская".

Фото: Piter.TV