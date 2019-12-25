На станции метро "Проспект Ветеранов" продолжается капитальный ремонт

На станции метро "Проспект Ветеранов", которая находится на ремонте с декабря 2023-го года, проводятся работы по переоборудованию путевых стен, – об этом сообщили в Telegram-канале "Подземник", показав, как выглядела станция до начала работ и сейчас.
На данный момент идёт монтаж подсистемы для облицовки путевой стены мрамором. Смонтирован первый, небольшой участок.
– пишут в Telegram-канале.
Рассказали метростроители и о предполагаемой дате окончания капитального ремонта – работы планируется завершить 30-го апреля 2025-го года.
Фото: Telegram / Подземник
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