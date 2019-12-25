На станции метро "Проспект Ветеранов" продолжается капитальный ремонт

Метростроители показали, как в данный момент выглядит платформа.

На станции метро "Проспект Ветеранов", которая находится на ремонте с декабря 2023-го года, проводятся работы по переоборудованию путевых стен, – об этом сообщили в Telegram-канале "Подземник", показав, как выглядела станция до начала работ и сейчас.

На данный момент идёт монтаж подсистемы для облицовки путевой стены мрамором. Смонтирован первый, небольшой участок.

– пишут в Telegram-канале.

Рассказали метростроители и о предполагаемой дате окончания капитального ремонта – работы планируется завершить 30-го апреля 2025-го года.

Фото: Telegram / Подземник