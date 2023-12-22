Стало известно, кто займется реконструкцией станции "Фрунзенская"

В конкурсе участвовали две компании – АО "Дороги и Мосты" и "Трансстроймеханизация".

Реконструкцию станции метрополитена "Фрунзенская" проведет АО "Дороги и Мосты". Соответствующий документ был размещен на сайте государственных закупок еще 15 марта.

В конкурсе участвовали две компании – АО "Дороги и Мосты" и "Трансстроймеханизация". Первая проведет реконструкцию "Фрунзенской" за 9,4 млрд рублей.

Работы на станции намерены поделить на два этапа. В первый из них вошла реконструкция вестибюля и наклонного эскалаторного тоннеля с созданием основных конструкций диспетчерского центра. Его планируют выполнить до 15 января 2027 года. Второй этап подразумевает оснащение этого центра инженерно-технической инфраструктурой. Срок – с 16 января 2027 года по 15 января 2029-го.

Ранее АО "Дороги и Мосты" стало подрядчиком на строительство Большого Смоленского моста. Стартовая цена контракта составляла около 40 млрд рублей. Согласно условиям, строительные работы следует завершить до сентября 2029 года.

Фото: Piter.TV