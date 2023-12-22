Подрядчик на строительство Большого Смоленского моста определен

Подрядчика начали искать в феврале этого года.

Дирекция транспортного строительства Петербурга определила подрядчика на возведение Большого Смоленского моста через Неву. Соответствующие данные были размещены на портале государственных закупок сегодня, 13 марта.

Кто стал подрядчиком – неизвестно, при этом единственной подавшей заявку на участие в конкурсе компанией являлось АО "Мосты и Дороги".

Подрядчика начали искать в феврале этого года. Стартовая цена контракта составляла около 40 млрд рублей. Согласно условиям, строительные работы следует завершить до сентября 2029 года.

Мост планируют построить в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай – между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Помимо этого, появятся развязки на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.

Протяженность Большого Смоленского моста составит 1,6 километра. В спущенном положении сооружение будет находиться над водой на высоте 15 метров.

Фото: пресс-служба АО "Мосты и Дороги"