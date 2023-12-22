Конкурс на строительство Большого Смоленского моста объявили в Петербурге

Начальная цена контракта составляет 39,992 млрд рублей.

Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на возведение Большого Смоленского моста в городе на Неве. Начальная цена контракта составляет 39,992 млрд рублей. Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок.

Согласно условиям, рабочую документацию необходимо подготовить к 15 апреля 2025 года, а строительные работы следует завершить до сентября 2029 года. Предполагается, что строительство моста будет разделено на два этапа. На первом из них будет возведена основная часть моста, а на втором будет построена развязка на Дальневосточном проспекте.

Напомним, что мост планируют построить в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай, между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Этот участок набережной Невы является самым протяжённым пространством у реки, на котором до сих пор отсутствуют переправы. Кроме того, появятся развязки на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной, а также на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.

Большой Смоленский мост протяжённостью 1,6 км будет двукрылым разводным мостом на десяти опорах. В спущенном положении сооружение будет находиться над водой на высоте 15 метров. В середине моста предусмотрены трамвайные пути, а также пешеходные и велосипедные дорожки.

Ранее стало известно, чему посвящён первый контракт на строительство Большого Смоленского моста.

Фото: Пресс-служба КРТИ