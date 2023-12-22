Стало известно, чему посвящён первый контракт на строительство Большого Смоленского моста

Подписан первый договор в рамках масштабного проекта по строительству 20-й разводной переправы в Санкт-Петербурге.

АО "Дороги и Мосты" заключило контракт с Дирекцией транспортного строительства Санкт-Петербурга на подготовку территории и разработку рабочей документации для Дальневосточной развязки, которая является вторым этапом Большого Смоленского моста.

Согласно контракту, компания должна выполнить комплекс строительных работ и возвести временные здания и сооружения до конца октября 2026 года. Кроме того, до середины июля 2025 года необходимо подготовить и передать комплект рабочей документации.

Отметим, что Большой Смоленский мост будет построен на 9-километровом участке Невы между мостами Володарским и Александра Невского, в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Его ширина составит 37,4 метра, а длина превысит 1,6 километра. Проезжая часть будет состоять из 6 полос, а на 3-метровом тротуаре с одной стороны будет предусмотрено велосипедное, а с другой — пешеходное движение.

Фото: пресс-служба КРТИ

