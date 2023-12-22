Разрешение на строительство Большого Смоленского моста выдано в Петербурге

Напомним, переправа соединит берега Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра.

Госстройнадзор Петербурга 8 февраля выдал разрешение на строительство Большого Смоленского моста (первый этап). Новая переправа через Неву станет первым разводным мостом, который возведен в городе за последние 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Наши жители с нетерпением ждут появления нового моста, который соединит левобережную и правобережную части Невского района и значительно облегчит передвижение общественного транспорта, автомобилей, пешеходов и велосипедистов. Он улучшит инфраструктуру всего нашего мегаполиса. Кроме того, Большой Смоленский мост спроектирован в петербургском стиле и гармонично впишется в архитектурный облик Петербурга. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Напомним, переправа соединит берега Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра. К улично-дорожной сети Петербурга ее подключат через развязки на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.

Длина Большого Смоленского моста – 1,6 километра, он будет стоять на 10 опорах. Две полосы движения из шести рассчитаны для общественного транспорта. Кроме того, в центре расположатся два полотна для движения трамваев. Обустроят и пешеходную и велосипедную дорожки.

В сведенном положении высота центральной части переправы над водой составит 15 метров, а ширина судоходного пролета – 60 метров. Ранее, 24 декабря 2023 года, закладной камень установили на месте будущей девятой опоры моста.

Подрядчика для строительства Большого Смоленского моста определили – с победителем конкурса заключен контракт на сумму 2,6 млрд рублей. Стоимость первого этапа по контракту оценили в 47 млрд рублей в декабре.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга