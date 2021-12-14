Закладной камень Большого Смоленского моста установлен на Октябрьской набережной

Переправа соединит правый и левый берега Невы – между Володарским мостом и мостом Александра Невского, что составляет порядка 9 км.

На месте возведения Большого Смоленского моста губернатор Петербурга Александр Беглов и представители строительного комплекса 24 декабря установили закладной камень. Церемония прошла на Октябрьской набережной, уточнили в пресс-службе Смольного.

Сорок лет в нашем городе не строились разводные мосты. Проектная документация готова. Мост технологически хорошо продуман – шесть полос движения, трамвайное движение, велосипедная дорожка, пешеходная дорожка. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Большой Смоленский мост станет 20-м разводным в городе. Он предусмотрен новым Генпланом и концепцией развития транспортной системы.

Переправа соединит правый и левый берега Невы – между Володарским мостом и мостом Александра Невского, что составляет порядка 9 км. Ее длина – 1,6 км, а ширина – 38 м.

Ранее мы рассказывали о том, что до 2040 года в Петербурге появится еще 10 автобусных парков.

Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга