Строительство Большого Смоленского моста в Петербурге стартовало

Строительство Большого Смоленского моста через Неву в Петербурге стартует сегодня, 24 декабря. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в рамках Международной выставки "Россия" в Москве, сообщили в пресс-службе Смольного 23 декабря.
Завтра состоится закладка первого камня в строительство Большого Смоленского моста.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Напомним, что мост соединит берега реки на самом большом промежутке в черте города – между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Протяженность переправы составит 1,6 км.
По Большому Смоленскому пройдут трамваи и другой общественный транспорт. Кроме того, чтобы разделить потоки автомобилей и пешеходов, в проекте предусмотрены пешеходные переходы разного уровня.
К существующей дорожной сети Северной столицы мост подключат через транспортные развязки, находящиеся на проспекте Обуховской обороны, пересечении Дальневосточного, Союзного проспектов и улицы Коллонтай.
Работы планируют завершить к 2032 году.
Ранее мы рассказывали о том, что Большой Смоленский мост включат в инвестиционную программу Петербурга.
Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга
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