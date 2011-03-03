Строительство Большого Смоленского моста в Петербурге стартовало

Работы планируют завершить к 2032 году.

Строительство Большого Смоленского моста через Неву в Петербурге стартует сегодня, 24 декабря. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в рамках Международной выставки "Россия" в Москве, сообщили в пресс-службе Смольного 23 декабря.

Завтра состоится закладка первого камня в строительство Большого Смоленского моста. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Напомним, что мост соединит берега реки на самом большом промежутке в черте города – между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Протяженность переправы составит 1,6 км.

По Большому Смоленскому пройдут трамваи и другой общественный транспорт. Кроме того, чтобы разделить потоки автомобилей и пешеходов, в проекте предусмотрены пешеходные переходы разного уровня.

К существующей дорожной сети Северной столицы мост подключат через транспортные развязки, находящиеся на проспекте Обуховской обороны, пересечении Дальневосточного, Союзного проспектов и улицы Коллонтай.

Работы планируют завершить к 2032 году.

Ранее мы рассказывали о том, что Большой Смоленский мост включат в инвестиционную программу Петербурга.

Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга