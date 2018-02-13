В инвестиционную программу Петербурга включат Большой Смоленский мост

Объект планируют построить в два этапа с 2023 по 2032 годы.

Смольный может внести Большой Смоленский мост в городскую государственную программу "Развитие транспортной системы". Соответствующий проект изменений в постановление Правительства Петербурга появился на сайте администрации 4 декабря и проходит антикоррупционную экспертизу.

В адресную инвестиционную программу хотят добавить новую транспортную магистраль с мостом через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Объект планируют построить в два этапа с 2023 по 2032 годы. Стоимость первого этапа составит 47 млрд рублей, второй оценили в 3 млрд.

Ранее мы рассказывали о том, что проект планировки и межевания территории для строительства Большого Смоленского моста утвердили в Смольном 13 ноября. Согласно новому Генплану города, объект мост начнут возводить в ближайшие месяцы.

Протяженность моста составит 1,6 км, на нем будут шесть полос движения. По переправе пройдут трамваи и другой общественный транспорт.

Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга