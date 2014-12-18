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На Большом Смоленском мосту смонтировали первые деформационные швы
Сегодня, 15:38
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На Большом Смоленском мосту смонтировали первые деформационные швы

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Масса каждого элемента составляет от 4 до 7 тонн.

В Петербурге на строящемся Большом Смоленском мосту специалисты смонтировали первые деформационные швы. Проектное положение заняли две конструкции общей длиной 30 погонных метров, рассказали в пресс-службе Смольного. 

Всего на переправе будет 13 таких швов, и все они выполнены из специальных конструкционных марок стали. Масса каждого элемента составляет от 4 до 7 тонн. 

Монтаж деформационных швов – очередной важный этап работ. Эти составляющие обеспечивают долговечность, безопасность и устойчивость моста. За счет своей подвижности предотвращают появление трещин, разрушение бетона и металлоконструкций, благодаря чему увеличивается срок службы всего сооружения. 

Александр Беглов, губернатор 

Кроме того, идут работы по настройке электро- и гидравлического оборудования разводного пролетного строения. Затем строители планируют приступить к монтажу рельсов под трамвайный путь и к устройству гидроизоляции металлических поверхностей на разводном пролете моста. 

Напомним, Большой Смоленский мост свяжет берега Невы на самом протяженном участке между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Обустроят шесть полос, трамвайное полотно, тротуар и велодорожку. Рабочее движение откроют в 2027 году. 

Ранее на Piter.TV: на станции "Каретная" готовят проходку нового тоннеля метро. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: большой смоленский мост, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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