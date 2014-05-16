На станции "Каретная" готовят проходку нового тоннеля метро

На строящейся станции "Каретная" Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена продолжаются подготовительные работы перед проходкой тоннеля первого пути.

На строительной площадке шахты №852 станции "Каретная" Красносельско-Калининской линии Петербургского метро продолжается подготовка к проходке тоннеля первого пути.

Как сообщает телеграм-канал "Подземник", будущий маршрут пройдет от временного транспортного тоннеля до станции "Каретная", затем через группу камер съездов и далее по перегонному тоннелю до станции "Лиговский проспект – 2". На объекте уже завершили раскрытие проема. Сейчас специалисты выполняют проходку участка, расположенного на повороте к трассе будущего перегонного тоннеля.

Следующим этапом станет строительство тоннеля диаметром 5,64 метра и создание монтажно-щитовой камеры диаметром 7,9 метра. В ней планируется собрать щит КТ-1 диаметром 5,63 метра, который будет использоваться для дальнейших работ.

В настоящее время этот механизированный комплекс проходит участок тоннеля второго пути между станциями "Каретная" и "Лиговский проспект – 2". Ранее щит КТ-1,63 завершил проходку части тоннеля первого пути от шахты №852 до станции "Каретная" и продолжил движение в сторону станции "Лиговский проспект – 2".

Во второй пусковой участок Красносельско-Калининской линии войдут 4 станции: "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная". На станциях "Заставская" и "Каретная" будут предусмотрены пересадки на действующие линии метро "Московские Ворота" и "Обводный канал".

Ранее на Piter.TV: петербургскому метро нужны 712 вагонов до 2035 года с учетом открытия новых станций.

Фото: телеграм-канал "Подземник"