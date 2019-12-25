До 2040 года в Петербурге появится еще 10 автобусных парков

Также власти планируют увеличить трамвайную сеть.

В Петербурге до 2040 года могут построить десять парков для наземного общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как указано в Генплане, до 2030 года в Северной столице откроют пять выпускающих площадок для автобусов. Еще три парка построят до 2040 года. Работы будут проходить в три очереди, на каждую из которых выделено по десять лет.

Кроме того, власти планируют увеличить трамвайную сеть. Строительство семи трамвайных депо позволит развить инфраструктуру города на 243 километра.

На Васильевском острове может появиться "Совмещенное троллейбусно-трамвайное депо".

Ранее на Piter.tv: ремонт ступеней на "Сенной" займет более двух месяцев.

Фото: Piter.tv