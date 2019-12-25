Ремонт ступеней на "Сенной" займет более двух месяцев

В ближайшее время сотрудники приступят к восстановительным работам.

На станции метро "Сенная площадь" ремонт ступеней может занять более двух месяцев. Повреждения заметили во вторник, 19 декабря. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Сейчас специалисты работают на объекте. Они устанавливают причину произошедшего. Есть мнение, что деформация произошла из-за коррозии конструкции. Дефект мог образоваться в результате влияния осадков и смесей для противогололедной обработки.

В ближайшее время сотрудники приступят к восстановительным работам. Пассажиров попросили пользоваться соседними вестибюлями станций "Садовая" и "Спасская".

Как отметил начальник службы тоннельных сооружений ГУП "Петербургский метрополитен" Александр Гуречкин, о точных причинах повреждения ступеней говорить рано. Сейчас проводится обследование конструкций, определяются необходимые объемы работ.

Ранее на Piter.tv: прокуратура заинтересовалась повреждением ступеней на станции метро "Сенная площадь".

Фото: Piter.tv