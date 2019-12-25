В июле на Большом Смоленском мосту начнут устройство деформационных швов и гидроизоляции конструкций

На развязках, которые свяжут мост с улично-дорожной сетью Северной столицы, проводятся работы по устройству эстакад.

В июле на Большом Смоленском мосту начнется устройство деформационных швов и гидроизоляции конструкций. Об этом в программе "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78" сообщил губернатор Александр Беглов.

На сегодняшний день на Большом Смоленском мосту идут пусконаладочные работы в технических помещениях и на разводных механизмах опор пять и шесть. В июле строители приступят к устройству деформационных швов моста. Швы делают для компенсации эффекта расширения и сжатия при изменениях температуры. Также они снижают воздействие нагрузок на основные конструкции. Помимо этого, ведется подготовка к укладке слоя гидроизоляции на пролётное строение.

На развязках, которые свяжут мост с улично-дорожной сетью Северной столицы, проводятся работы по устройству эстакад.

Также стало известно, что новый съезд с ЗСД в районе Шкиперского протока откроют к началу осени.

Фото: Смольный