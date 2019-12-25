Новый съезд с ЗСД в районе Шкиперского протока откроют к началу осени

Сооружение Шкиперской развязки ЗСД началось в ноябре 2021 года.

Новый съезд с ЗСД в районе Шкиперского протока будет открыт до 1 сентября 2026 года. Об этом в программе "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78" рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Также градоначальник сообщил, что во второй половине 2027 года съезд с ЗСД на Васильевский остров планируется соединить с Наличной улицей.

Сооружение Шкиперской развязки ЗСД началось в ноябре 2021 года. Проект реализуется в формате государственно-частного партнёрства. На третьем этапе этого строительства в районе Шкиперского протока построено четыре новых съезда, которые обеспечивают подключение проспекта Крузенштерна и улицы Шкиперский проток к ЗСД. Съезд с ЗСД в районе Шкиперского протока должен улучшить транспортную ситуацию на Васильевском острове.

На сегодняшний день проводятся работы по устройству конструкций дорожной одежды, а также необходимых сетей инженерного обеспечения дороги.

Ранее мы рассказывали, что ремонт на ЗСД перекроет съезд на Богатырский проспект на 58 часов.

Фото: Смольный