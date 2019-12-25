Ремонт на ЗСД перекроет съезд на Богатырский проспект на 58 часов

С вечера 3 июля до утра 6 июля будет полностью перекрыт съезд с южного направления Западного скоростного диаметра на Богатырский проспект. Объехать закрытый участок можно будет через Шуваловский проспект.

В начале июля на Западном скоростном диаметре вводятся временные ограничения. Как сообщили 30 июня в пресс-службе "Магистрали северной столицы", с 20:00 3 июля до 6:00 6 июля для движения полностью закроют съезд с ЗСД на Богатырский проспект. Ограничение будет действовать для транспорта, следующего с южного направления.

Автомобилистам предложат альтернативный маршрут: для объезда перекрытого участка рекомендуется использовать съезд на Шуваловский проспект. Ограничения вводятся для проведения планового ремонта дорожного полотна. За 58 часов специалистам предстоит демонтировать старое покрытие на пяти из шести полос, уложить новый слой асфальта, дать ему время на стабилизацию и охлаждение, а также восстановить работу системы автоматического распознавания транспортных средств по полосам движения.

Ранее мы сообщили о том, что загруженность дорог Петербурга превысила обычные субботние показатели.

Фото: Piter.TV