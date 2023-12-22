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В Петербурге определили подрядчика для строительства Большого Смоленского моста
Сегодня, 15:48
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В Петербурге определили подрядчика для строительства Большого Смоленского моста

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В конкурсе участвовала только одна компания, чьё название не было упомянуто в документации к тендеру.

В Северной столице выбран подрядчик для строительства Большого Смоленского моста. Эта информация была опубликована на сайте госзакупок во вторник, 30 января.

В конкурсе участвовала только одна компания, чьё название не было упомянуто в документации к тендеру. Кандидатура одобрена за день до объявления результатов. С победителем заключён контракт на сумму 2,6 млрд рублей.

Теперь предстоит провести второй этап проекта, а именно подготовить участок между проспектами Обуховской обороны и Дальневосточным для строительства моста. Кроме того, пройдёт разработка необходимой документации. Само возведение моста не включено в контракт.
Добавим, что стоимость первого этапа по контракту оценили в 47 млрд  рублей в декабре.

Ранее мы сообщили о том, что подрядчик на капитальный ремонт станции "Удельная" в Петербурге найден.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: большой смоленский мост, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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