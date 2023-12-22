Подрядчик на капитальный ремонт станции "Удельная" в Петербурге найден

Контракт по начальной цене аукциона в 1,86 млрд рублей заключен с ООО "Ленспецавтоматика".

ГУП "Петербургский метрополитен" определило подрядчика на капитальный ремонт станции "Удельная" Московско-Петроградской линии. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 23 января.

Контракт по начальной цене аукциона в 1,86 млрд рублей заключен с ООО "Ленспецавтоматика", компания стала единственным участником конкурса, который признали по этой причине несостоявшимся.

Отметим, что "Ленспецавтоматика" отремонтирует вестибюль и наклонный ход "Удельной". Подрядчика для работ на эскалаторах пока не определили.

Станцию метро "Удельная" закроют для петербуржцев и гостей города в первом квартале 2024 года. Капитальный ремонт намерены завершить до 25 февраля 2025 года.

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Фото: Piter.TV