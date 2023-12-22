"Ладожскую" откроют для пассажиров 30 января

Ранее сообщалось о том, что "Ладожская" заработает к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда – 27 января.

Станцию метро "Ладожская" откроют для пассажиров 30 января. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Петербурга 23 января.

Ранее сообщалось о том, что "Ладожская" заработает к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда – 27 января. После в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" отметили, что станция станет доступной для горожан 29 или 30 января.

Напомним, что "Ладожскую" закрыли на капитальный ремонт 4 марта 2023 года. Несмотря на перенос срока открытия станции, работы завершили раньше, чем планировалось. Наземный транспорт будет работать по следующему графику:

– трамвай №30 сохранится, интервал движения составит 11 минут;

– продолжит работу действующая на период ремонта станции трасса трамвайного маршрута №39 – до Перекупного переулка;

– трассу трамвая №7 восстановят до Малой Охты;

– возобновят трассы автобусов №№22, 30, 92, 131, 222, 271;

– маршрут автобуса №164 восстановят в Красногвардейском районе (до улицы Химиков), но сохранят в нынешнем виде в Невском районе;

– отменят временные автобусные маршруты №24М и №27М;

– автобусные маршруты №№430, 462, 462Р, 531, 429, 453, 531А, 532, 533, которые работают по заказу Ленобласти и продлены на период ремонта, будут восстановлены по своим первоначальным трассам.

Ранее на Piter.TV: петербургский метрополитен утвердил сроки закрытия "Удельной".

Фото: Telegram / Кирилл Поляков