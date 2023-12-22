Открытие станции метро "Ладожская" перенесли

Представители подземки уточнили, что, скорее всего, станция будет открыта 29 или 30 января вместо обещанного 27 числа.

Открытие станции метро "Ладожская" капитальный ремонт которой стартовал в прошлом году, может состояться в конце января, но несколько позже, чем предполагалось ранее. Об этом "Деловому Петербургу" сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Представители подземки уточнили, что, скорее всего, станция будет открыта 29 или 30 января вместо обещанного 27 числа.

Напомним, что "Ладожскую" закрыли в марте 2023 года. Во время капремонта часть поездов была переведена на другие железнодорожные станции и вокзалы, а режим работы вестибюлей ближайших станций метро "Новочеркасская" и "Площадь Александра Невского" изменён для удобства пассажиров. Также до станции был запущен бесплатный трамвайный шаттл с остановками у станций "Площадь Александра Невского" и "Новочеркасская".

Ранее мы сообщили о том, что "Маяковскую" временно закрывали на вход из-за работ по сбросу снега с крыши.

Фото: Piter.TV