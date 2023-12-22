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"Маяковскую" временно закрывали на вход из-за работ по сбросу снега с крыши
Сегодня, 11:12
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"Маяковскую" временно закрывали на вход из-за работ по сбросу снега с крыши

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Уборку выполнили за 14 минут.

Станцию метро "Маяковская" временно закрыли на вход. Сейчас здесь кровельщики чистят крышу здания от снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки. 

В 10:35 станция "Маяковская" закрыта на вход для сброса снега с крыши. Метрополитен просит пользоваться станцией "Площадь Восстания".

Пресс-служба метрополитена Петербурга

В 10:49 станцию вновь открыли. Сейчас она работает в обычном режиме.

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Фото: Piter.tv

Теги: маяковская, метро, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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