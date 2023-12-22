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В Центральном районе введут временные ограничения дорожного движения с 28 апреля
Сегодня, 15:13
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В Центральном районе введут временные ограничения дорожного движения с 28 апреля

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С 28 апреля до 31 мая будет ограничено движение по Садовой улице от Гороховой улицы до Невского проспекта.

В Центральном районе с 28 апреля введут ограничения дорожного движения. В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей до 17 мая будет ограничено движение транспорта по Садовой улице от переулка Бринько до Спасского переулка. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

С 28 апреля до 31 мая будет ограничено движение по Садовой улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, включая перекрестки с Банковским переулком и переулком Крылова. 

Петербуржцам напомнили, что с 27 апреля до 7 мая ограничивается движение транспорта по Гороховой улице у Садовой улицы. Также с 28 апреля по 7 мая будет ограничен проезд у набережной канала Грибоедова.

Ранее мы писали, что по Косой линии ограничивается движение с 28 апреля.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

 

Теги: гати, ремонт трамвайных путей, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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