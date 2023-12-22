В Центральном районе введут временные ограничения дорожного движения с 28 апреля

С 28 апреля до 31 мая будет ограничено движение по Садовой улице от Гороховой улицы до Невского проспекта.

В Центральном районе с 28 апреля введут ограничения дорожного движения. В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей до 17 мая будет ограничено движение транспорта по Садовой улице от переулка Бринько до Спасского переулка. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 28 апреля до 31 мая будет ограничено движение по Садовой улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, включая перекрестки с Банковским переулком и переулком Крылова.

Петербуржцам напомнили, что с 27 апреля до 7 мая ограничивается движение транспорта по Гороховой улице у Садовой улицы. Также с 28 апреля по 7 мая будет ограничен проезд у набережной канала Грибоедова.

Ранее мы писали, что по Косой линии ограничивается движение с 28 апреля.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ