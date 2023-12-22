С 27 апреля ограничивается движение транспорта по Гороховой улице у Садовой улицы

До 7 мая ограничено движение транспорта по Садовой улице от переулка Гривцова до Невского проспекта.

В Центральном районе с 27 апреля по 17 мая ограничивается движение транспорта по Гороховой улице у Садовой улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей. Водителям напомнили, что по 7 мая ограничено движение транспорта по Садовой улице от переулка Гривцова до Невского проспекта, включая перекрестки с Банковским переулком и переулком Крылова. Кроме того, до 7 июня будет закрыто движение транспорта по улице Ломоносова от Садовой улицы до Курятной линии.

Объезд: набережная реки Фонтанки, Невский проспект, площадь Островского, улица Зодчего Росси, Инженерная улица, Садовая улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в субботу закроется движение транспорта по Аэродромной улице.

Фото: Piter.tv