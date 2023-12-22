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По Косой линии ограничивается движение с 28 апреля
Сегодня, 11:28
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По Косой линии ограничивается движение с 28 апреля

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Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В Василеостровском районе пройдут работы по реконструкции инженерных сетей. В связи с этим ограничивается движение транспорта по Косой линии. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Речь идет об участке от  Детской улицы до 24-25-й линий В.О. Ограничения будут действовать с 28 апреля по 2 июля.

Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 27 апреля ограничивается движение транспорта по Гороховой улице у Садовой улицы.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, гати, косая линия, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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