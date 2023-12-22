По Косой линии ограничивается движение с 28 апреля

Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В Василеостровском районе пройдут работы по реконструкции инженерных сетей. В связи с этим ограничивается движение транспорта по Косой линии. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Детской улицы до 24-25-й линий В.О. Ограничения будут действовать с 28 апреля по 2 июля.

Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 27 апреля ограничивается движение транспорта по Гороховой улице у Садовой улицы.

Фото: Piter.tv