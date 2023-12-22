В центре Петербурга ограничат движение транспорта с 23 января

В Петербурге ограничат проезд в центре города с 23 января. Изменения связаны с праздничными и торжественно-траурными мероприятиями. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
С 23 января водители не смогут проехать по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади. На этом участке будет подход к площадке, где пройдет мультимедийный спектакль "Ленинград. Во имя жизни".
До 30 января перекроют проезд по Манежной площади и Кленовой улице вдоль дома номер четыре, участкам Итальянской и Караванной улиц. На этой территории нельзя парковаться. Здесь будет работать интерактивная экспозиция "Улица жизни". Выставка позволит посетителям окунуться в историю осажденного фашистами города. Начиная с осени 1941 года и заканчивая январем 1944 года, маршрут пройдет через ключевые события блокадного времени.
Основные мероприятия в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады пройдут 27 января. В городе организуют концерт "Блокада. Помнить вечно" — вход свободный.
Фото: Piter.tv
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