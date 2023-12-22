На Манежной площади откроется экспозиция "Улица Жизни"

Итальянская улица станет своеобразным Музеем под открытым небом.

С 26 по 28 января на Манежной площади горожане смогут посетить интерактивный проект "Улица Жизни". Он включает музейную экспозицию и концертную программу. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Итальянская улица станет своеобразным Музеем под открытым небом. Экспозиция на Итальянской улице позволит посетителям окунуться в историю осажденного фашистами города. Начиная с осени 1941 года и заканчивая январем 1944 года, маршрут пройдет через ключевые события блокадного времени.

Художники воссоздадут атмосферу страшных лет. Посетители побывают в "Блокадной квартире", увидят "Музей", зайдут в "Школьный класс", заглянут в "Репетиционный зал" и посетят "Библиотеку".

На "Улице жизни" 27 и 28 января здесь состоятся четыре концерта. Поэты и артисты исполнят стихи и песни, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

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Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга