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На Манежной площади откроется экспозиция "Улица Жизни"
Сегодня, 12:08
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На Манежной площади откроется экспозиция "Улица Жизни"

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Итальянская улица станет своеобразным Музеем под открытым небом. 

С 26 по 28 января на Манежной площади горожане смогут посетить интерактивный проект "Улица Жизни". Он включает музейную экспозицию и концертную программу. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Итальянская улица станет своеобразным Музеем под открытым небом. Экспозиция на Итальянской улице позволит посетителям окунуться в историю осажденного фашистами города. Начиная с осени 1941 года и заканчивая январем 1944 года, маршрут пройдет через ключевые события блокадного времени.

Художники воссоздадут атмосферу страшных лет. Посетители побывают в "Блокадной квартире", увидят "Музей", зайдут в "Школьный класс", заглянут в "Репетиционный зал" и посетят "Библиотеку".

На "Улице жизни"  27 и 28 января здесь состоятся четыре концерта. Поэты и артисты исполнят стихи и песни, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге откроется выставочный проект "Город-герой Ленинград".

Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Теги: блокада ленинграда, манежная площадь, улица жизни
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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