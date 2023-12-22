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В Петербурге откроется выставочный проект "Город-герой Ленинград"
Сегодня, 11:32
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В Петербурге откроется выставочный проект "Город-герой Ленинград"

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Выставка поможет понять, как и почему ленинградцам удалось выстоять и победить.

В Петербурге 27 января откроется  выставочный проект "Город-герой Ленинград", приуроченный к 80-летию со дня полного освобождения города от блокады. Экспозиция расположится  в Центральном выставочном зале "Манеж". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

На выставке посетители узнают, как жители блокадного Ленинграда смогли сохранить историческое наследие города, чем занимались учреждения культуры и промышленные предприятия города во время войны. Проект представляет панораму разных сфер городской жизни. Посетителям расскажут о спорте, образовании и науке в осажденном городе. Выставка поможет понять, как и почему ленинградцам удалось выстоять и победить.

Проект создан комитетом по культуре Северной столицы, Центральным выставочным залом "Манеж", Национальным драматическим театром России (Александринский театр), Государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО.

Фото: ВКонтакте / Центральный выставочный зал "Манеж"

Теги: блокада, вов, выставка, манеж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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