В Петербурге 27 января пройдет концерт "Блокада. Помнить вечно"

На Дворцовой площади откроется экспозиция военной ретротехники. Также будут работать реконструкторские и интерактивные площадки.

В Петербурге 27 января в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдет большой концерт "Блокада. Помнить вечно". Театрализованную программу проведут на Дворцовой площади. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Здесь откроется экспозиция военной ретротехники. Также будут работать реконструкторские и интерактивные площадки, полевые кухни и военное фотоателье.

Каждый желающий сможет отправить ретрооткрытку в любую точку России и в страны ближнего зарубежья. Со стороны Дворцового проезда пройдет патриотическая акция. Праздник завершится масштабным салютом.

Вход на концерт свободный. Праздник будет длиться с 12:00 до 20:00.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге откроется выставка "Блокада глазами управдома".

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ