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В Петербурге 27 января пройдет концерт "Блокада. Помнить вечно"
Сегодня, 9:38
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В Петербурге 27 января пройдет концерт "Блокада. Помнить вечно"

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На Дворцовой площади откроется экспозиция военной ретротехники. Также будут работать реконструкторские и интерактивные площадки.

В Петербурге 27 января  в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдет большой концерт "Блокада. Помнить вечно". Театрализованную программу проведут на Дворцовой площади. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Здесь откроется экспозиция военной ретротехники. Также будут работать реконструкторские и интерактивные площадки, полевые кухни и военное фотоателье.

Каждый желающий сможет отправить ретрооткрытку в любую точку России и в страны ближнего зарубежья. Со стороны Дворцового проезда пройдет патриотическая акция. Праздник завершится масштабным салютом.

Вход на концерт свободный. Праздник будет длиться с 12:00 до 20:00.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге откроется выставка "Блокада глазами управдома".

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ

Теги: дворцовая площадь, концерт блокада помнить вечно, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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